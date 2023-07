Tre arresti in 24 ore della squadra volanti per tentato furto e stupefacenti

In via Coltellini arrestate due donne che, entrate nell'abitazione, sono state fermate dal proprietario. In zona via della Pina d'oro angolo piazza dei Mille arrestato un uomo che ha lanciato 54 grammi di cocaina

Tre arresti (furto e stupefacenti) nelle ultime 24 ore operati dalla squadra volanti diretta dal vice questore Francesco Falciola. Alle 18.30 del 7 luglio, su segnalazione al 112 NUE, le volanti sono intervenute in via Coltellini per furto in abitazione. I poliziotti giunti sul posto hanno trovato il padrone di casa con due donne sinti, entrambe presumibilmente incinte (una con referto e l’altra con certificato medico in lingua straniera) di nazionalità moldava (1993) e serba (2002) che erano entrate nell’abitazione. Le volanti hanno arrestato le due donne per tentato furto in abitazione in concorso.

Nella serata, durante controllo del territorio in zona via della Pina d’oro angolo piazza dei Mille, la volante nota un soggetto straniero che alla loro vista si disfa di un involucro voluminoso. Soggetto raggiunto e fermato. Recuperato e sequestrato l’involucro che da successive analisi risulta contenere 54 grammi di cocaina. Sequestrati inoltre un telefono cellulare e una banconota da 20 euro a seguito di perquisizione personale. Il cittadino (1996) di nazionalità tunisina, irregolare su territorio nazionale, è stato tratto in arresto per reato di cui art.73 dpr 309/90 sugli stupefacenti e denunciato per violazione reiterata all’ordine di allontanamento del questore ex art.14 co.5quater TUI.

