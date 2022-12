Tre furti in una settimana, ristoratore mette in fuga il ladro

Un fermo immagine del servizio di Mattino Cinque News andato in onda il 28 dicembre

Il titolare dell'osteria Red sorprende il ladro nel magazzino con un borsone di cibo. "Quando mi ha visto me lo ha lanciato contro e poi è scappato"

Tre furti in neanche una settimana. Il 20 dicembre, il 21 dicembre e l’ultimo la mattina della Vigilia di Natale quando però Thomas Canessa, titolare dell’osteria Red in via dell’Angiolo traversa di via Grande, si è trovato a tu per tu con il ladro ed è riuscito, senza fortunatamente riportare conseguenze, a recuperare la refurtiva. “Quando per due giorni ho notato che mancavano dei prodotti dal magazzino – spiega Thomas a QuiLivorno.it e a Mattino Cinque News durante un servizio in diretta da Livorno il 28 dicembre – ho deciso di installare un impianto di videosorveglianza”. Intorno alle 6 del 24 dicembre, Thomas riceve un alert e si precipita al locale. “Quando sono arrivato – continua il ristoratore a QuiLivorno.it – la prima cosa che ho fatto è stata accertarmi se e quante persone vi fossero all’interno. Poi quando ho sentito un colpo di tosse proveniente dal magazzino mi sono diretto lì sorprendendo il ladro con un borsone al cui interno aveva nascosto generi alimentari. Non sono riuscito a fermarlo perché mi ha lanciato la borsa ed è fuggito. Diciamo che l’ho messo in fuga e sono riuscito a riprendermi tutto quello che stava per portarmi via”. Dopo quanto accaduto l’osteria Red è regolarmente aperta.

