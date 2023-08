Tre multe in poche ore in tre strade per mancanza di assicurazione

Una postazione di ascolto della municipale che svolge quotidianamente controlli tesi a garantire la sicurezza nella circolazione stradale e nell'uso della strada

In poche ore multati due giovani in via Fagioli e via della Meridiana (866 € ciascuno) e un uomo in viale della Libertà (1732 €): veicoli sequestrati. "Circolare pertanto con veicoli non assicurati è vietato e mina la possibilità di essere risarciti per il danno ingiusto subito. Anche in caso di veicolo non revisionato, possono insorgere difficoltà ad ottenere il risarcimento dei danni"

Durante l’attività di controllo del territorio per verifiche relative alla sicurezza stradale, nell’arco di un brevissimo tempo in una stessa giornata, sono state contestate due sanzioni per mancanza di assicurazione (art. 193 c.d.s.) ad un giovane del ’90 in via Fagioli ed a un altro del ’97 in via della Meridiana per un importo di euro 866 € ciascuno con sequestro dei rispettivi veicoli privi di assicurazione.

E’ stato inoltre contestato un ulteriore verbale, per mancanza dell’assicurazione con recidiva nel biennio (art. 193 c.2 e 2 bis c.d.s.), in viale della Libertà ad un uomo classe ’73 per un importo di 1732 € con conseguente sequestro del veicolo: lo stesso infatti era già in corso nella stessa violazione pochi mesi prima.

In centro poi sono stati elevati 3 verbali (art. 80 c.d.s.) con conseguente sospensione dalla circolazione dei mezzi oggetto di accertamento per mancanza della prevista revisione. “L’obbligo di assicurazione sui veicoli è previsto proprio a garanzia degli utenti della strada che rimanessero feriti o danneggiati a seguito di sinistro – ribadiscono dal Comando di Polizia Municipale – circolare pertanto con veicoli non assicurati è vietato e mina la possibilità di essere risarciti per il danno ingiusto subito. Anche in caso di veicolo non revisionato, possono insorgere difficoltà ad ottenere il risarcimento dei danni, in quanto la revisione serve ad attestare lo stato ottimale del veicolo (pneumatici, sistema frenante, indicatori luminosi e direzionali)”. La Polizia Municipale svolge quotidianamente controlli tesi a garantire la sicurezza nella circolazione stradale e nell’uso della strada.

