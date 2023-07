Tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

Un 51enne sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 0,95 gr/l, un 57enne con 2,19 gr/l e un 24enne con 1,28 gr/l: per tutti e tre ritiro immediato della patente e denuncia in stato di libertà. Inoltre tre persone segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti perché trovate in possesso, a vario titolo, di 2 grammi di hashish

I Carabinieri del Comando Compagnia di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposta dal Comando Provinciale per il contrasto alla criminalità diffusa con particolare riguardo ai reati predatori nonché alla sicurezza stradale, hanno eseguito un servizio coordinato che ha visto l’impiego di diverse pattuglie del territorio. I controlli alla circolazione stradale hanno permesso al Nucleo Operativo e Radiomobile di individuare un 51enne sorpreso alla guida con un tasso alcolemico nel sangue di 0,95 gr/l, un 57enne alla guida di un furgone con un tasso alcolemico nel sangue di 2,19 gr/l ed un 24enne con un tasso alcolemico nel sangue di 1,28 gr/l: per tutti e tre è scattata la denuncia in stato di libertà e il ritiro immediato della patente. Nell’ambito del servizio, inoltre, tre persone sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti perché trovate in possesso, a vario titolo di 2 grammi di hashish. I servizi di alto impatto e visibilità, finalizzati altresì ad accrescere la sicurezza percepita dalla cittadinanza, verranno replicati sia nel capoluogo che in provincia

