Tre poliziotti salvano la vita ad un uomo

Foto tratta dalla pagina Fb della questura di Livorno

Per individuarlo la volante ha attivato i sistemi sonori mentre il collega della sala operativa lo ha tenuto occupato al cellulare. Alla vista dei poliziotti l'uomo ha cercato di lanciarsi nel vuoto ma gli è stato prontamente impedito

Ad avvisare la polizia è stato un signore riferendo che un suo amico si sarebbe allontanato dall’abitazione dell’ex compagna, con intenti anticonservativi, in direzione Romito. L’Ispettore De Gennaro, coordinatore del Centro Operativo, ha contattato l’utenza telefonica indicata dal signore alla quale ha risposto un uomo, in stato di agitazione, il quale in lacrime ha spiegato che gli mancavano i figli e che la voleva fare finita. Tenendolo occupato al cellulare, i poliziotti Matteo e Francesco hanno raggiunto il Romito. L’uomo si è però rifiutato di fornire la propria posizione. Così per individuarlo, spiega la questura in un comunicato, la volante ha attivato i sistemi sonori permettendo al collega della sala operativa di udire al cellulare il suono della bitonale. Individuato all’altezza del ponte di Calignaia, la volante ha arrestato immediatamente la marcia. Alla vista dei poliziotti l’uomo ha cercato di lanciarsi nel vuoto ma gli è stato prontamente impedito. Messo in sicurezza sino all’arrivo di un’ambulanza medicalizzata è stato poi trasportato in ospedale per le cure del caso.

