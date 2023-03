Trova due persone nell’auto e chiama la polizia

Gli agenti hanno constatato che la vettura era in stato di abbandono e da tempo usata come ricovero notturno. Il proprietario è stato invitato dalla polizia a provvedere alla rottamazione

Trova i finestrini dell’auto rotti e due stranieri all’interno. E’ accaduto nel pomeriggio del 29 marzo in zona Montebello. Il proprietario ha quindi chiamato la polizia per segnalare l’accaduto. Giunti sul posto gli agenti diretti dal vice questore Francesco Falciola hanno constatato che la vettura era in stato di abbandono e da tempo usata come ricovero notturno. Nessuna traccia degli stranieri. Il proprietario è stato invitato dalla polizia a provvedere alla rottamazione.

