Trova in piazza Dante la sua e-bike rubata e chiama il 112

Giunti sul posto, i carabinieri hanno avvertito all'interno di un autocarro parcheggiato l’allarme sonoro del localizzatore azionato dal proprietario e lo hanno ispezionato trovando la bicicletta e una busta contenente 10.000 euro in contanti. Denunciati due stranieri per ricettazione

I carabinieri della Stazione di Ardenza hanno denunciato un 28enne e un 40enne, dell’est Europa, poiché gravemente indiziati del reato di ricettazione. I militari, durante un servizio pomeridiano, sono stati inviati dalla centrale operativa in piazza Dante dove un trentenne aveva segnalato di aver rinvenuto la propria bicicletta elettrica di cui aveva denunciato il furto in mattinata alla Stazione Carabinieri Livorno-Centro. I militari giunti sul posto indicato avendo il fondato sospetto che all’interno di un autocarro parcheggiato vi fosse occultata la bicicletta elettrica rubata, poiché avevano udito l’allarme sonoro del localizzatore azionato dal proprietario, hanno proceduto all’ispezione del mezzo rinvenendo la e-bike oggetto di furto, nonché una busta contenente 10.000 euro in contanti. Dalle successive indagini è stato individuato un soggetto sui quarant’anni quale persona che avrebbe consegnato la e-bike rubata al presunto complice di 28 anni. Terminate le formalità di rito e in virtù della ricostruzione dell’intera dinamica, i carabinieri hanno denunciato a piede libero i due stranieri per ricettazione. Mentre il mezzo a due ruote, ben riconoscibile anche per marca e colorazione, è stato immediatamente riconsegnato al legittimo proprietario. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, conclude la nota stampa, le stesse sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

