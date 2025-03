Trova la porta spalancata e due ladri incappucciati in casa

Nella fuga i due hanno strattonato e spinto la vittima sulle scale nel tentativo di scavalcarla: "Invito i concittadini ad alzare l’asticella dell’attenzione. Cerchiamo di stare attenti per la nostra incolumità e per quella dei nostri vicini"

Trova la porta spalancata e due ladri incappucciati in casa. E’ accaduto ieri 6 marzo in una via in zona Ardenza Mare intorno alle 18.40. “Chi c’è, chi c’è” ha urlato nel buio il proprietario di casa che ringraziamo per la disponibilità. Ad un certo punto da una stanza dell’appartamento sono comparse nel corridoio due sagome: erano quelle di due uomini entrambi con il passamontagna e uno dei due con il cacciavite in mano i quali, scoperti, in italiano hanno risposto: “Scusa, scusa, abbiamo sbagliato” come a voler distogliere l’attenzione. E sono corse verso la porta di casa dove si trovava anche la vittima che nel frattempo, comprensibilmente spaventata, stava per uscire. I due soggetti sono quindi corsi giù dalle scale più velocemente e per scavalcare la vittima e fuggire l’hanno spinta e strattonata. Passato il pericolo, l’uomo ha quindi chiamato la polizia preferendo aspettare l’arrivo dei poliziotti per entrare nell’abitazione, evitando così altre possibili brutte sorprese. Nel corso del sopralluogo ha quindi scoperto che la camera era sottosopra e che i due ladri non hanno avuto il tempo di cercare in altre stanze. “Se ci fosse state una persona anziana le cose sarebbero potute finire peggio io fortunatamente seppur scosso sono rimasto illeso – spiega – Con questo racconto volevo invitare i cittadini ad alzare l’asticella dell’attenzione perché il tutto è successo in pieno giorno. Cerchiamo di stare attenti per la nostra incolumità e per quella dei nostri vicini”.

