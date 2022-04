Trova una persona sul terrazzo e la mette in fuga

In via Bartolena un residente al primo piano di uno stabile ha sorpreso un ragazzo con cappellino rosso e giacchetto nero giungere sul suo terrazzo e urlando lo ha messo in fuga. Arrestato poco dopo

In via Bartolena intorno alle 21,20 del 21 aprile un residente al primo piano di uno stabile ha sorpreso un ragazzo con cappellino rosso e giacchetto nero giungere sul suo terrazzo attraverso la grondaia. Le urla del signore lo hanno fatto desistere dal proseguire, inducendo lo stesso alla fuga. Successivamente alle 23.20 del 21 aprile in piazza della Repubblica, angolo Buontalenti una volante ha notato un giovane molto somigliante alle descrizioni del precedente intervento. Fermato e controllato il soggetto è stato trovano in possesso di 2,30 grammi di cocaina. Si trattava di un cittadino tunisino, classe 99 con precedenti, tratto in arresto per spaccio di sostanza stupefacente. Nel pomeriggio del 22 aprile l’arresto è stato convalidato con processo per direttissima e con l’allontanamento dal comune di Livorno. Sempre il 22 aprile, alle 15.10 circa, personale di vigilanza della Pam di piazza Saragat ha richiesto l’intervento della polizia per aver sorpreso due cittadine rumene a rubare prodotti di vario genere. Le stesse sono state denunciate per furto aggravato in concorso.