Trova vicino al cimitero di Antignano la borsa rubata sul Romito

Erika e il suo compagno si erano recati in camper a Punta Pacchiano per cenare vista mare: "Servirebbero delle telecamere. È un vero peccato che un luogo così speciale, che in Toscana ci invidiano, sia conosciuto anche per furti e vandalismo. Venti minuti in tutto seduti fuori dal camper sono bastati a qualcuno per vedere il mezzo, fermarsi lato strada, scrutare all’interno e prendersi la mia borsa. Per fortuna esistono persone speciali". Trovata il giorno dopo da una dipendente comunale

Subisce il furto della borsa sul Romito che il giorno dopo viene trovata abbandonata nelle siepi del parcheggio del cimitero di Antignano. Il furto è accaduto domenica 27 agosto sera a Punta Pacchiano dove Erika e il suo compagno si erano recati in camper per cenare con vista mare. “Eravamo in attesa di “fare l’ora” come si dice – spiega Erika che ringraziamo per la disponibilità – e dove eravamo noi fermi con il camper non c’era praticamente nessuno a causa del brutto tempo annunciato per tutta la giornata. Per l’esattezza, eravamo seduti sul muretto della discesa a mare di Punta Pacchiano proprio sotto al cartello, a due metri dal camper e con la borsa appoggiata ai piedi del sedile di chi non guida”. Dopo una ventina di minuti circa la coppia torna al camper e si accorge che la borsa era sparita: “Venti minuti in tutto seduti fuori dal camper sono bastati a qualcuno per vedere il mezzo, fermarsi lato strada, scrutare all’interno e prendersi la mia borsa: non ci siamo accorti di niente, non abbiamo sentito alcun rumore. Evidentemente c’è chi, indipendentemente dalle condizioni meteo, fa la ronda avanti e indietro sul Romito per scrutare nei veicoli in sosta e fregarti quando meno ci pensi”. Per fortuna, continua Erika, esistono persone speciali come una dipendente comunale addetta agli uffici cimiteriali di Livorno che trovando la borsa abbandonata nel parcheggio del cimitero di Antignano ha contattato Erika sui social la mattina successiva restituendole la borsa: “Mancavano all’appello soltanto i contanti e un vecchio paio di occhiali da sole sgangherati evidentemente sottratti dal ladro”. A questo punto Erika si domanda se non sia il caso di installare delle telecamere ambientali sul Romito: “È un vero peccato che un luogo così speciale sia diventato conosciuto anche per furti e vandalismo. Se c’è qualcosa che le altre città toscane, storicamente più fortunate, invidiano a Livorno è sicuramente questo posto, dovremmo quanto meno essere in grado di dimostrare che ce lo meritiamo assicurando a turisti e livornesi la giusta tranquillità per poterci sostare”.

