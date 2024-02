Trovano un portafoglio al benzinaio e rubano 480 €, denunciati

È accaduto lungo la statale Aurelia, direzione nord, località Spianate. La vittima, livornese, si è rivolta ai carabinieri di Castiglioncello. Denunciati un 39enne e un 48enne per furto in concorso. I carabinieri spiegano che si trattava di un oggetto non abbandonato e che c'erano tutti gli elementi per risalire rapidamente al proprietario tra cui i documenti

I carabinieri della Stazione di Castiglioncello hanno denunciato a piede libero un 39enne e un 48enne gravemente indiziati di furto in concorso avvenuto al distributore di benzina sulla strada statale Ss1 Aurelia direzione nord, località Spianate. Secondo la ricostruzione dei militari, i due uomimi durante il rifornimento di carburante avrebbero notato un portafogli su una colonnina ed avrebbero prelevato le banconote contenute all’interno per un ammontare di 480 € per poi riposizionare il portafogli dove l’avevano trovato.

Il proprietario, livornese, accortosi della dimenticanza è tornato al benzinaio e resosi conto dell’ammanco ha denunciato il tutto ai carabinieri di Castiglioncello che hanno rapidamente ricostruito i fatti.

Oltre all’evidente mancanza di senso civico, si legge in un comunicato stampa, essendo palesemente un oggetto dimenticato e non abbandonato ed essendoci tutti gli elementi per risalire rapidamente al proprietario tra cui i documenti, per i due uomini è scattata la denuncia per furto in concorso.

