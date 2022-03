Trovata all’alba priva di vita una giovane di 41 anni

Una donna di 41 anni è stata trovata priva di vita la mattina di giovedì 17 marzo all’interno del palazzo in cui abitava in via Palestro. Sul posto, intorno alle 5 del mattino, si è portata un’ambulanza della Svs con medico a bordo il quale ha potuto solo constatare il decesso della giovane. Sul luogo anche la polizia con gli agenti delle volanti e la squadra della scientifica sul posto. Al momento non è ancora chiaro il motivo del decesso.

