Trovata con 4 etti di marijuana: denunciata

Nei guai una donna, maggiorenne e straniera, fermata dai finanzieri della tenenza di Castiglioncello con addosso 4 etti di marijuana

I finanzieri di Castiglioncello, nel corso di controlli sul territorio effettuati nella serata di venerdì nella zona di loro competenza, anche in seguito a segnalazioni di alcuni cittadini, hanno individuato una donna, maggiorenne e straniera, che si muoveva con fare sospetto in una zona al buio nei dintorni di Vada.

I militari l’hanno dunque fermata per un controllo e trovata in possesso di ben quattro etti di marijuana. Stupefacente è stato dunque sequestrato e la persona denunciata per detenzione a fini di spaccio.

Condividi: