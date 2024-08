Trovata (e rimossa) testa di cinghiale alla rotatoria di via Orosi

È stata trovata stamattina una testa di cinghiale e un grosso organo interno (verosimilmente un cuore) alla rotatoria tra via Orosi, via delle Sorgenti e via Teresa Mattei. Sul posto è intervenuta la polizia municipale che ha coinvolto Aamps per la rimozione e lo stoccaggio fino a lunedì per il successivo smaltimento. Nel frattempo sono state avviate le indagini.

