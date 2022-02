Trovata priva di vita a 28 anni

A niente sono serviti i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori intervenuti sul posto. Sul corpo della giovane donna verrà disposta un'autopsia per far luce con esattezza sulle cause del decesso

Mediagallery

Tragedia in via Montanari dove una giovane donna di 28 anni è stata trovata priva di vita all’interno del suo appartamento. L’allarme è scattato al mattino di mercoledì 16 febbraio da parte di alcuni colleghi che, preoccupati perché non reperibile, hanno fatto partire la macchina dei soccorsi. Così intorno alle 10 la drammatica scoperta fatta dai vigili del fuoco che hanno aperto l’abitazione. Riversa esanime sul suo letto vi era la 28enne, deceduta probabilmente a causa di un malore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri oltre che ai volontari della Svs intervenuti da Ardenza e quelli della Misericordia di via Verdi arrivati sul luogo della tragedia con un medico trasportato a bordo dell’ambulanza.

A niente sono serviti i tentativi di rianimazione. Sul corpo verrà disposta un’autopsia per far luce con esattezza sulle cause del decesso.