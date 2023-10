Trovata una pistola nascosta vicino ai binari

A fare la segnalazione il 5 ottobre mattina al 112NUE è stato un cittadino, che affacciato alla finestra, ha notato una persona lungo la ferrovia intenta a nascondere qualcosa. Arrivati sul posto nel punto indicato dal residente, tra i sassi lungo la massicciata e il binario esterno nei pressi del pasaggio a livello soppresso in via delle Sorgenti, i poliziotti hanno trovato la pistola nascosta. All’operazione degli agenti della squadra volante hanno collaborato gli agenti della polizia ferroviaria garantendo ai colleghi la sicurezza ferroviaria. La pistola è stata sequestrata per tutte le analisi del caso da parte della scientifica.

