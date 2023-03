Trovati in un trolley 11 kg di hashish

Sequestrati 111 panetti da 100 grammi ciascuno per un peso complessivo di più di 11 kg

Alcuni operai hanno notato il trolley da viaggio dal contenuto sospetto e hanno allertato i carabinieri. Dal narcotest effettuato in caserma i militari hanno appurato che si trattava di hashish. Indagini in corso per risalire al proprietario

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Livorno sono prontamente intervenuti a Castell’Anselmo a seguito della segnalazione da parte di alcuni operai di un’impresa che, si legge in un comunicato inviato il 17 marzo, mentre stavano effettuando dei lavori di manutenzione in zona hanno notato un trolley da viaggio dal contenuto sospetto. I militari hanno verificato l’effettiva presenza di numerosi panetti in cellophane contenenti una sostanza solida bruna. Recuperata accuratamente la valigia, i carabinieri hanno sottoposto in caserma un piccolo campione di sostanza all’esame speditivo (“narcotest”) appurando che la sostanza fosse hashish. Significativa la quantità di droga: 111 panetti da 100 grammi ciascuno per un peso complessivo di più di 11 kg. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e dell’accaduto sarà informata la Procura della Repubblica di Livorno; nel contempo sono state avviate indagini per risalire al proprietario del trolley e del suo contenuto.

