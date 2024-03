Trovato alla guida di un’auto con patente revocata dal 2021: multa di 5.100 €

Foto di repertorio inviata nel comunicato stampa

Oltre alla sanzione prevista dall'art.116 c.15 e c.17, la vettura è stata sottoposta a fermo amministrativo per 3 mesi. Alla proprietaria dell'auto, la moglie, è stato contestato l'incauto affidamento del mezzo a soggetto non avente patente di guida: 397 € di multa

Durante l’attività di controllo del territorio, una pattuglia della polizia municipale ha trovato alla guida di un’auto un automobilista con patente revocata dal 2021. Come si legge in un comunicato stampa del 29 marzo all’uomo, classe ’60, straniero regolarmente residente a Livorno, è stata comminata la sanzione prevista dall’art.116 c.15 e c.17 per un importo pari a 5.100 € e il mezzo sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi. Alla proprietaria della vettura, sua moglie, è stato contestato l’incauto affidamento del mezzo a soggetto non avente patente di guida ex art 116 c.14 CdS per un importo pari a 397 €.

Condividi:

Riproduzione riservata ©