Trovato con 1 kg di hashish: arrestato 23enne

Nella foto inviata dall'Arma 11 panetti e la pistola scacciacani

Arrestato dai carabinieri un giovane trovato in possesso di poco più di 1 kg di hashish suddiviso in 11 panetti e una pistola scacciacani riproducente una semiautomatica priva del tappo rosso senza munizionamento

Importante servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti effettuato dai militari della Stazione Carabinieri di Cecina che, nel tardo pomeriggio del 28 novembre, hanno tratto in arresto un italiano di 23 anni residente a Livorno trovato in possesso di poco più di 1 kg di hashish suddiviso in 11 panetti e una pistola scacciacani riproducente una semiautomatica priva del tappo rosso senza munizionamento. Eseguita la perquisizione nella residenza del giovane a cura del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno sono stati rinvenuti ulteriori 4 grammi di hashish, suddivisi in 6 involucri in plastica, e una bilancina di precisione. A seguito dell’arresto per detenzione ai fini di spaccio stupefacenti, si legge nel comunicato stampa inviato dall’Arma, l’autorità giudiziaria ha ritenuto congruo applicare la misura della custodia cautelare in carcere e pertanto l’uomo è stato associato alla casa Circondariale di Livorno.

