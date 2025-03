Trovato con 2 kg di hashish nel sottosella, arrestato

Durante il controllo in via del Mare i poliziotti hanno notato il comportamento ansioso del proprietario del mezzo, un livornese di 38 anni, e sentivano un fortissimo odore di hashish: arrestato detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nel sottosella 5 panetti

La polizia, nel pomeriggio del 18 marzo, ha arrestato un livornese 38enne con 2 kg di hashish. Nello specifico, alle ore 15.00 circa, il personale della Sezione Volanti in via del Mare provvedeva a fermare uno scooter con due persone a bordo che stava percorrendo la strada in direzione del viale Italia. Durante il controllo, i poliziotti notavano il comportamento ansioso del proprietario del mezzo e un fortissimo odore di “hashish”. Pertanto decidevano di ispezionare il mezzo rinvenendo nel sottosella una busta contenente 4 confezioni in cellophane contenere a sua volta 5 panetti di sostanza marrone che successivamente, a seguito delle analisi di Polizia Scientifica, risultava essere hashish per un peso complessivo di oltre 2 kg. I due sono stati quindi accompagnati in Questura e dopo i successivi accertamenti, esclusa la responsabilità del passeggero in quanto non era a conoscenza del fatto, il livornese di 38 anni è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in attesa di giudizio per direttissima. Va precisato, conclude il comunicato stampa, che il procedimento penale non è ancora definito. Le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

