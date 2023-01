Trovato con 21 dosi di droga addosso: arrestato

I poliziotti della squadra mobile livornese hanno proceduto al controllo “su strada”, in via della Pina d'Oro, di uno straniero, privo di documenti di identità, che è stato trovato in possesso di 21 dosi di sostanze stupefacenti: cocaina (3 grammi) ed eroina (5 grammi), pronte per essere vendute

Prosegue senza tregua l’attività di contrasto, da parte della polizia, al fenomeno dello spaccio di droga, specialmente nelle zone del centro cittadino, nelle quali sono frequenti le segnalazioni presentate sulla piattaforma YouPol da esercenti ed abitanti ed in cui il questore della provincia di Livorno ha disposto un’intensificazione dei controlli.

Nel corso di un servizio contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di piazza Garibaldi, nei giorni scorsi, i poliziotti della squadra mobile livornese hanno proceduto al controllo “su strada”, in via della Pina d’Oro, di uno straniero, privo di documenti di identità, che è stato trovato in possesso di 21 dosi di sostanze stupefacenti: cocaina (3 grammi) ed eroina (5 grammi), pronte per essere vendute.

Lo straniero, un 30enne tunisino irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e accompagnato alle Sughere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nella mattinata del 9 gennaio è stato convalidato l’arresto e disposto dal giudice nei confronti dell’arrestato, la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.

