Trovato con 9 involucri di “coca”: denunciato

Denunciato a piede libero un tunisino di 30 anni con precedenti per droga. L'accusa è detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Nei giorni scorsi i carabinieri di Livorno con il supporto di un’unità cinofila del nucleo carabinieri di Pisa, hanno aumentato le attività di controllo del proprio territorio, attraverso l’esecuzione di specifici servizi, anche nella fascia oraria notturna.

In particolare, i militari, nell’ambito dei servizi preventivi di controllo del centro cittadino disposti dal Comando Provinciale, nei pressi di piazza XX Settembre, hanno controllato un 30enne tunisino con precedenti per droga, trovandolo in possesso di 9 involucri di cocaina, per un peso totale pari a 3,9 grammi e della soma di circa 100 euro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio in banconote di vario taglio.

A Collesalvetti, nel corso dello stesso servizio di controllo, i carabinieri hanno segnalato un 32enne e un 26enne italiani, quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso rispettivamente di uno spinello e 2 grammi di hashish.

Il tunisino è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti mentre per gli altri due è scattata la segnalazione, come assuntori, alla Prefettura.

