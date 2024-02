Trovato con coltello e arnesi atti allo scasso, denunciato

Sequestrati all'uomo un coltello a serramanico di 25 cm, di cui 10 di lama, una forbice da elettricista e una pinza a pappagallo. Alla vista dei militari in viale Petrarca ha tentato di allontanarsi: denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno hanno deferito in stato di libertà un 40enne con precedenti di polizia per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. I militari, durante un servizio di pattuglia, hanno individuato l’uomo già noto alle forze dell’ordine in un distributore di viale Petrarca. Alla vista della “gazzella” ha tentato di allontanarsi. Fermato per un controllo, visto l’atteggiamento, è stato sottoposto a perquisizione personale nel corso della quale è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 25 cm, di cui 10 di lama, una forbice da elettricista e una pinza a pappagallo sul cui porto non è stato in grado di fornire alcuna valida motivazione. Per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà per porto ingiustificato di armi, ai sensi dell’art. 4 L. 110/75.

