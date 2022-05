Trovato corpo senza vita sulla battigia a Quercianella

Quercianella: sul posto Misericordia Antignano, Misericordia Livorno, Capitaneria e polizia. Si tratta di una donna. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso

Mediagallery

Trovato un corpo senza vita sulla battigia a Quercianella, all’altezza di via Puccini nei pressi di Chioma, la mattina del 2 maggio. Sul posto Misericordia di Antignano, Misericordia di Livorno con medico, capitaneria di porto e polizia. La segnalazione è stata fatta da una passante in transito. Il corpo è quello di una donna anziana, fanno sapere dalla capitaneria, regolarmente abbigliata. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Dell’accaduto è stato informato il sostituto procuratore di turno che ha inviato il medico legale sul posto. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del decesso.