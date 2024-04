Trovato il cadavere di un uomo nei fossi in piazza della Repubblica

Il cadavere di un uomo è stato trovato in acqua, in un fosso tra viale degli Avvalorati e piazza della Repubblica, intorno alle 1,30 nella notte tra sabato 27 e domenica 28

Il cadavere di un uomo è stato trovato in acqua, in un fosso tra viale degli Avvalorati e piazza della Repubblica, intorno alle 1,30 nella notte tra sabato 27 e domenica 28. Sul posto si sono avvicendati i volontari della Svs intervenuti con un’ambulanza con medico a bordo, i vigili del fuoco con personale da via Campania e con un’imbarcazione dei sommozzatori i quali hanno trasportato a terra il corpo privo di vita di un’uomo di circa 50 anni di origini nordafricane, morto, secondo il medico legale, già da alcune ore. Sul caso indagano i carabinieri intervenuti prontamente sul luogo del ritrovamento.

Condividi:

Riproduzione riservata ©