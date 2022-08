Trovato in possesso di droga, arrestato

La polizia ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza un uomo che in piazza XX Settembre, in seguito ad un controllo, è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina, 5 circa di hashish e 590 euro

La polizia ha arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio e resistenza che in piazza XX Settembre, intorno alle 21,30 del 10 agosto, in seguito ad un controllo da parte della volante è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina, 5 circa di hashish e 590 euro. Si tratta di un tunisino di 27 anni che prima ha tentato di disfarsi della sostanza stupefacente, poi ha tentato la fuga e una volta fermato ha cercato di impedire l’ammanettamento.

