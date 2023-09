Trovato privo di vita in un terreno a Nugola

Una persona di circa 90 anni è stata trovata priva di vita in un terreno a Nugola. Sull’episodio, avvenuto nella serata del 22 settembre, stanno indagando i carabinieri. Sul posto è intervenuta la Svs ma per l’uomo non c’è stato niente da fare.

seguono aggiornamenti

