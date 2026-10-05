Trovato quasi mezzo chilo di stupefacente nel motorino rubato
Lo scooterista è riuscito a fuggire. La droga è stata sequestrata
Nell’ambito del controllo anti degrado nella zona del centro cittadino, venerdì 2 ottobre il personale del Servizio Territoriale della Polizia Locale ha notato nei pressi di un motociclo in sosta un uomo che, alla vista degli agenti, si è dato precipitosamente alla fuga facendo perdere le tracce. Gli agenti hanno rinvenuto all’interno del motociclo, risultato oggetto di furto sulla base dell’accertamento eseguito dalla Sala Operativa, sostanza stupefacente divisa in panetti e dosi consistenti in 3 panetti di hashish per un totale di 294,2 grammi; 16 stecche di hashish per un totale di 176,9 grammi; 11 involucri di hashish per un totale di 17, 7 grammi; 20 involucri di cocaina per un totale 11.9 grammi; 12 involucri di cocaina per un totale di 2.7 grammi. Complessivamente 488, 8 grammi di hashish e di 14.6 di cocaina. Il veicolo è stato quindi restituito al proprietario e la sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro. La Polizia Locale continuerà a svolgere con attenzione il servizio a contrasto del degrado nel territorio comunale.
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