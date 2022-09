Trovato senza vita in casa

Nella foto la volante della polizia intervenuta in via Battisti nella serata di mercoledì 21 settembre

I vigili del fuoco sono riusciti ad entrare all'interno dell'appartamento chiuso da dentro. Una volta nei locali hanno constatato il decesso dell'uomo

Un uomo di circa 60 anni è stato trovato privo di vita all’interno del suo appartamento in via Cesare Battisti, zona piazza Magenta intorno all’ora di cena di mercoledì 21 settembre. Sono stati i vicini di casa a chiamare il 112 sollecitando un intervento di ambulanza e vigili del fuoco.

Proprio quest’ultimi sono riusciti ad entrare all’interno e, una volta dentro, lo hanno trovato morto. La persona in questione, secondo quanto constatato dal medico del 118 sopraggiunto a bordo dell’ambulanza, era deceduto da giorni probabilmente per cause naturali.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia di Stato per effettuare i rilievi e gli accertamenti di rito.

