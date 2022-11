Trovato senza vita in casa a 51 anni

Tragedia in via Ricasoli. All’interno di un appartamento della centralissima via della città un uomo di 51 anni è stato trovato privo di vita riverso sul pavimento della sua abitazione intorno alle 13,30 di martedì 8 novembre.

Sul posto è sopraggiunta un’ambulanza della Misericordia di Livorno con medico a bordo del 118 il quale non ha potuto far altro che constatare il decesso della persona. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli agenti della polizia di Stato e quelli della polizia scientifica accompagnati dal medico legale.

