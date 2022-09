Trovato senza vita in casa in via Garibaldi: era morto da giorni

Trovato privo di vita un uomo del '55 all'interno di un appartamento Casalp in via Garibaldi intorno alle 20 di sabato 3 settembre. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale

Da qualche giorno i vicini di casa non lo vedevano più aggirarsi nel quartiere e nel condominio. La sera di sabato 3 settembre, intorno alle 20, a causa del cattivo odore che si sentiva arrivare dall’interno del suo appartamento, chi abita nel palazzo ha deciso di lanciare l’allarme al 112. Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco che hanno forzato l’apertura dell’ingresso dell’appartamento in via Garibaldi, all’interno di un complesso residenziale Casalp, e hanno trovato il corpo dell’inquilino privo di vita in stato di decomposizione. Si tratta di un livornese nato nel 1955.

Sul luogo della tragedia sono arrivati gli agenti della polizia municipale i quali hanno effettuato il sopralluogo dell’appartamento e hanno avvisato i familiari della vittima, prima di contattare il medico legale e il pubblico ministero di turno.

La rimozione della salma è stata effettuata dagli operatori della Svs arrivati in via Garibaldi in seguito alla conclusione delle operazioni legali.

