Trovato senza vita su di una panchina

Foto d'archivio

Un uomo di circa 80 anni, senza fissa dimora di nazionalità rumena, è stato trovato privo di vita su di una panchina in piazza XI Maggio intorno alle 17,30 di martedì 29 novembre. A dare l’allarme al 112 un passante che ha notato un uomo privo di coscienza adagiato su se stesso. Sul posto sono intervenuti i volontari della Svs intervenuti con un’ambulanza provvista di medico a bordo il quale non ha potuto far altro che constatare il decesso della persona.

