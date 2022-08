Trovato tra le auto in sosta con un codice fiscale, denunciato

Un uomo, straniero di 28 anni, è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione dopo essere stato trovato dalla polizia in possesso di un codice fiscale provento di furto su un’auto e di un coltello multiuso. L’uomo era stato segnalato in zona Repubblica-Garibaldi-piazza XX Settembre mentre si aggirava tra le vetture in sosta verificandone l’eventuale apertura.

