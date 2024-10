Trovato un cadavere nel fosso

Il corpo era riverso nell'acqua ed è stato trovato sugli scali delle Macine da un passante che ha allertato i soccorsi

Rinvenuto un cadavere nel fosso. Il corpo era riverso in acqua ed è stato trovato intorno alle 5 sugli scali delle Macine, zona Pontino, da un passante. Si tratterebbe di un uomo di origine straniera. Non presenterebbe segni di violenza, addosso non aveva documenti. Sul posto vigili del fuoco e polizia.

