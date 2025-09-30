Truffa a un’anziana: arrestato 43enne, via gioielli e soldi per oltre 20mila euro

Si era finto maresciallo dell'Arma al telefono, facendole credere che il nipote fosse rimasto coinvolto in un grave incidente. La donna, ultraottantenne, aveva consegnato gioielli e contanti a un complice presentatosi alla porta di casa. Le indagini dei carabinieri hanno portato all’arresto del presunto responsabile, già noto per precedenti

Un 43enne di origini campane è stato arrestato dai carabinieri di Livorno con l’accusa di aver messo a segno una truffa ai danni di un’anziana pensionata ultraottantenne. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si trova ora in carcere in seguito ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Livorno.

La vicenda risale a qualche tempo fa. La donna era stata raggiunta al telefono da un numero sconosciuto: dall’altra parte della cornetta un interlocutore, fingendosi maresciallo dei carabinieri, le aveva raccontato che il nipote era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Per rendere il tutto ancora più credibile, l’anziana aveva sentito la voce piangente di un ragazzo che la implorava di raccogliere denaro e gioielli per pagare i danni.

Convinta della situazione, la pensionata aveva consegnato a un uomo che poco dopo si era presentato alla porta di casa suoi gioielli e denaro contante per un valore complessivo superiore ai 20mila euro. Solo in seguito la donna aveva compreso di essere stata vittima di una truffa.

Scattate le indagini, i carabinieri hanno ricostruito l’intera dinamica grazie a testimonianze e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, individuando il presunto responsabile. L’uomo era stato inizialmente denunciato a piede libero, ma vista la gravità della condotta e i precedenti penali, la Procura ha chiesto e ottenuto l’arresto.

Va ricordato che, nel rispetto della legge, il 43enne è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.

