Truffa del curriculum: “Ho ricevuto la telefonata, state attenti”

Lo screenshot della telefonata ricevuta dal lettore

Ad un lettore è successo poco fa e l'immagine che pubblichiamo è lo screenshot della chiamata delle ore 14.00 che ci ha inviato

“Salve abbiamo ricevuto il tuo curriculum, aggiungimi subito su whatsapp per avere maggiori dettagli”. E’ questa la “nuova” frase, se e quando la riceverete, a cui stare attenti. Ad un lettore è successo oggi e l’immagine che pubblichiamo è lo screenshot della chiamata delle ore 14.00 che ha ricevuto. Si nota che la telefonata, + 39, è stata fatta dall’Italia e poi che è durata 10 secondi esatti. “La voce penso di non sbagliarmi se dico che era registrata – spiega il lettore – Di solito quando è un numero che non conosco non dico “pronto” subito per capire la reazione dall’altra parte della telefonata. In questo caso è subito partito il messaggio registrato. Circa 10 secondi è durata: ho ascoltato tutto un po’ incuriosito, lo ammetto, dal capire dove andava a parare. Poi ho riattaccato. Invito tutti i lettori di QuiLivorno.it a prestare massima attenzione”. Che si tratti di un inganno può essere facilmente scoperto se non si sta realmente cercando lavoro. Mentre potrebbe caderci coloro che lo stanno cercando. Soprattutto chi ha inviato il cv online lasciando i propri dati con la speranza di essere richiamato, il più delle volte da numeri che inevitabilmente non si hanno in rubrica.

