Truffa dello specchietto in Variante, denunciato

All’altezza dell’uscita di Stagno la vittima è stata sorpassata avvertendo un colpo alla carrozzeria. Poi, spiazzata dalle circostanze ed in comprensibile apprensione, è stata convinta dal presunto danneggiato a prelevare al bancomat 1.000 euro come "risarcimento". Solo una volta da sola l'automobilista si è resa conto di essere stata raggirata. Si è quindi rivolta ai carabinieri che, grazie alle informazioni fornite dalla vittima, sono riusciti a risalire e a denunciare per truffa un uomo di 35 anni

I carabinieri della Stazione di Stagno hanno denunciato un 35enne di origini meridionali poiché gravemente indiziato di essere l’autore di una truffa con la “tecnica dello specchietto” ai danni di una pensionata. Mentre la donna si trovava a percorrere in auto la Variante Aurelia all’altezza dell’uscita di Stagno, si legge in un comunicato stampa, è stata sorpassata da un’utilitaria avvertendo un colpo alla carrozzeria. Il conducente dell’altra vettura le ha fatto quindi segno di fermarsi, inducendola ad accostare e ad arrestare la marcia. Una volta giunti in una piazzola di sosta, le ha fatto notare di avergli causato un danno all’altezza del faro anteriore, che risultava in effetti ammaccato: danno per il quale le ha chiesto un immediato risarcimento in denaro per evitare lungaggini e costi maggiori. L’automobilista, spiazzata dalle circostanze ed in comprensibile apprensione, è stata accompagnata dal presunto danneggiato al bancomat dove ha prelevato oltre 1.000 euro che sono stati poi consegnati all’uomo. Solo una volta da sola, la donna si è resa conto di quell’anomala dinamica e di essere stata raggirata. Grazie alle informazioni fornite dalla vittima, opportunamente integrate con successive indagini, anche testimoniali, i militari della Stazione di Stagno sono risaliti al sospetto truffatore, peraltro già gravato da numerosi precedenti specifici in materia di truffe, denunciandolo per truffa.

