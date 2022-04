Truffa dello specchietto: scoperto e denunciato 26enne

La volante della polizia in seguito ad un intervento in via Provinciale Pisana ha indagato in stato di libertà un giovane di 26 anni per tentata truffa. Secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti, coordinati dal vice questore Francesco Falciola, il 26enne avrebbe cercato di fermare dei mezzi in transito simulando di essere stato colpito allo specchietto dagli stessi e chiedendo per questo un facile e veloce risarcimento. La vecchia truffa dello specchietto che, purtroppo, ogni tanto qualcuno prova a riproporre. Questa volta, per fortuna, al truffatore è andata male.