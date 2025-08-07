Truffa telefonica del finto carabiniere, arrestato dalla polizia con 40mila euro di gioielli

La polizia, nel pomeriggio del 6 agosto, ha arrestato per furto aggravato, in flagranza di reato, il presunto autore di una truffa del finto carabiniere. Vittima una signora classe ’43. Come si legge in un comunicato stampa del 7 agosto, gli investigatori della Squadra Mobile hanno individuato il soggetto, di un’altra regione, giunto nella città labronica presumibilmente per compiere una truffa. L’uomo è stato costantemente monitorato dagli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile fino a quando, dopo diversi giri nel centro cittadino, è entrato all’interno di un condominio in zona San Iacopo. Lo stesso, dopo pochi minuti, è stato visto riuscire e prendere velocemente un taxi per poi scendere nei pressi della Stazione. A seguito di questo comportamento, gli agenti lo hanno identificato e a seguito di un accurato controllo sono stati rinvenuti, occultati all’interno di un borsello, numerosissimi preziosi in oro giallo e bianco per un valore di circa 40mila euro. Nel frattempo, altri poliziotti in divisa hanno individuato all’interno dello stesso condominio una signora in forte stato di agitazione che stava parlando al telefono. La signora stava spiegando alla polizia di aver fatto entrare poco prima un uomo italiano presentatosi come carabiniere in quanto aveva ricevuto una telefonata da un’altra persona, anch’essa presentatasi come carabiniere, che l’aveva informata che sua figlia aveva causato un grave incidente motivo per il quale la donna è stata esortata a mostrare tutti i monili preziosi che erano in suo possesso al (presunto) “collega” che si era presentato alla sua porta per fotografarli. Successivamente, approfittando di un attimo di distrazione della signora, si era appropriato dei gioielli per poi fuggire. In virtù di quanto appurato il soggetto italiano classe ’82, che annovera numerosi precedenti per reati contro il patrimonio perpetrati in diverse città italiane, è stato condotto negli uffici della questura e tratto in arresto in concorso con un’altra persona (in fase di identificazione). Alla signora sono stati immediatamente restituiti, in fase di querela, tutti i monili. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto alle Sughere. Il fascicolo, conclude la nota stampa, versa nella fase delle indagini preliminari e nei confronti degli indagati sussiste la presunzione di non colpevolezza sino all’eventuale condanna definitiva.

