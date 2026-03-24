Truffa un’anziana, arrestato 21enne

Si finge perito del magistrato e porta via gioielli e contanti, fermato ad Empoli sul treno con la refurtiva. Arrestato dalla polizia di Livorno

La Polizia di Stato di Livorno, nel pomeriggio del 19 marzo, con l’ausilio della Squadra Mobile campana, ha rintracciato e dato esecuzione alla misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Livorno, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un ventunenne residente in Campania, ritenuto autore dei reati di truffa e furto aggravati. I fatti risalgono al 6 febbraio 2026, quando a Livorno il giovane, in concorso con un’altra persona rimasta ignota, avrebbe messo in atto un raggiro ai danni di una vittima ultrasettantenne. L’uomo, presentatosi telefonicamente come maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, avrebbe contattato la donna prospettandole la necessità di verificare che i monili in oro in suo possesso non fossero provento di una rapina commessa utilizzando un’autovettura a lei intestata. Successivamente, il ventunenne si sarebbe presentato nell’abitazione dell’anziana spacciandosi per il perito di un magistrato, incaricato di valutare se i gioielli fossero quelli sottratti durante la presunta rapina. In questo modo si sarebbe fatto consegnare i preziosi, inducendo la vittima a credere di dover eseguire un ordine dell’Autorità. Approfittando della situazione, e con il pretesto di farsi portare un bicchiere d’acqua, avrebbe inoltre sottratto la somma in contanti di 950 euro.

Nel corso della conversazione telefonica, il sedicente maresciallo avrebbe anche fornito alla donna istruzioni su come rientrare in possesso dei gioielli, invitandola a recarsi in caserma solo su indicazione del magistrato delle indagini. Solo in un secondo momento, insospettita, la vittima ha contattato il 112 per chiedere chiarimenti sull’iter da seguire, informando così la Sala Operativa della Questura. L’immediato intervento della Squadra Mobile di Livorno ha consentito, attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza comunali, di accertare che l’uomo si era allontanato a piedi dall’abitazione dirigendosi verso la stazione ferroviaria di Livorno, dove era salito su un treno diretto a Firenze. Allertato il Compartimento Polfer Toscana, il sospettato è stato rintracciato a Empoli a bordo del convoglio, in possesso di un biglietto ferroviario per Napoli. Durante il controllo è stato trovato con le banconote e i monili in oro sottratti poco prima, successivamente restituiti alla vittima. In quella circostanza il giovane era stato deferito in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria. I successivi approfondimenti investigativi della Squadra Mobile di Livorno, in particolare attraverso l’analisi dei tabulati telefonici e delle celle agganciate dall’utenza in uso all’indagato, hanno fornito ulteriori riscontri sulla dinamica dei fatti e sugli spostamenti del ventunenne, risultati compatibili con quanto avvenuto il 6 febbraio.

Al termine delle indagini, la Polizia di Stato ha quindi eseguito l’ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Livorno, su richiesta della Procura, ha disposto la custodia cautelare in carcere. Il giovane è stato rintracciato nel tardo pomeriggio di mercoledì in Campania e associato alla Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La comunicazione viene diffusa per la rilevanza pubblica della notizia, precisando che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che per l’indagato vale la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale condanna definitiva. L’operazione si inserisce inoltre in una più ampia attività della Polizia di Stato, che si affianca alle iniziative promosse dal Questore di Livorno per sensibilizzare la cittadinanza sui reati contro il patrimonio, con particolare attenzione alle truffe ai danni degli anziani, anche attraverso incontri informativi a scopo preventivo.

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