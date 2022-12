Truffe, come evitarle. I carabinieri incontrano gli anziani

Truffe: come evitarle. “I consigli dei Carabinieri di Livorno” è il titolo dei due incontri che i Carabinieri della Compagnia di Livorno hanno tenuto nei giorni scorsi nel capoluogo labronico, uno in collaborazione con l’associazione Auser, l’altro, in collaborazione con l’associazione Adei-Wizo (Associazione donne ebree italiane)

di Giacomo Niccolini

Truffe: come evitarle. “I consigli dei Carabinieri di Livorno” è il titolo dei due incontri che i Carabinieri della Compagnia di Livorno hanno tenuto nei giorni scorsi nel capoluogo labronico, uno in collaborazione con l’associazione Auser, l’altro, in collaborazione con l’associazione Adei-Wizo (Associazione donne ebree italiane), a favore della comunità ebraica di Livorno. Il tema, sentitissimo, è stato quello delle truffe; non solo quelle, particolarmente odiose, che coinvolgono le persone anziane, ma anche quelle sempre più frequenti che avvengo via web. Una serie di consigli, accompagnati dall’illustrazione di casi concreti, su quali comportamenti tenere e quali accorgimenti adottare per essere più sicuri e proteggerci dai malintenzionati. La prevenzione e l’informazione, infatti, per queste tipologie di reato, particolarmente insidiose poiché necessitano della partecipazione (benchè carpita col raggiro) della vittima, sono importantissime, così come fondamentale è la tempestiva denuncia alle forze dell’ordine: una segnalazione immediata, infatti, può impedire che i propri vicini, parenti ed amici possano essere a loro volta vittime degli stessi malfattori, oltre che permettere alle forze dell’ordine di avere più possibilità di trovare i responsabili.

Condividi: