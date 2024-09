Un grave incidente in Variante

Variante chiusa tra le uscite Livorno Sud e Montenero. Sul posto vigili del fuoco, tre ambulanze con l'automedica e polizia stradale

Intervento dei vigili del fuoco poco prima delle 19.00, e tutt’ora in corso, per un incidente stradale in Variante tra le uscite Livorno Sud e Montenero. Coinvolti un furgone e un autocarro con una persona ferita gravemente e incastrata nell’abitacolo. Bloccato il traffico in entrambi i sensi di marcia. Sul posto, oltre ai pompieri, quattro ambulanze e polizia stradale. Sarebbero tre i feriti in tutto.

In aggiornamento

Condividi:

Riproduzione riservata ©