Un livornese tra i feriti gravi nell’esplosione a Calenzano

Foto tratta dal profilo Facebook di Eugenio Giani

Il ferito è un autotrasportatore di Livorno, autista volontario della Svs. "Siamo in apprensione per lui", ha commentato il direttore della Svs, Francesco Cantini. Per lui, trasportato da Pegaso a Cisanello, si parla di ustioni di secondo e terzo grado estese su tutto il corpo

C’è anche un livornese di 51 anni tra i feriti gravi nell’esplosione di Calenzano avvenuta nella mattina di lunedì 9 dicembre all’interno dell’impianto Eni. Per lui, autotrasportatore di professione e autista volontario della Svs di Livorno, si parla di ustioni di secondo e terzo grado diffuse su tutto il corpo. Il ferito è stato trasportato dall’elisoccorso Pegaso all’ospedale di Cisanello al Centro Grandi Ustionati. “Abbiamo appreso da poco la notizia. Siamo in apprensione per il nostro volontario”, ha commentato il direttore della Svs, Francesco Cantini contattato da QuiLivorno.it.

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella nella giornata odierna, come riporta Toscana Notizie, l’agenzia di informazione della Giunta Regionale, ha sentito telefonicamente il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani non appena appresa la notizia dell’esplosione occorsa nel deposito Eni di Calenzano. “Il presidente della Repubblica mi ha tempestivamente chiamato per informarsi su quanto accaduto e per esprimere con parole molto umane solidarietà e vicinanza a coloro che sono stati colpiti dal gravissimo evento e ai familiari delle vittime”, spiega il presidente che questa mattina si è recato sul luogo dell’incidente.

Sin dai minuti immediatamente successivi all’esplosione, Giani, si legge su Toscana Notizie, ha seguito l’evolversi della situazione. L’intero sistema regionale, nell’ambito delle sue competenze e attribuzioni, ha contribuito alla macchina dei soccorsi e al monitoraggio degli sviluppi dell’emergenza.

In prima fila, il servizio sanitario regionale, che ha prontamente accolto i feriti. Mentre la sala operativa della protezione civile regionale ha partecipato al CCS, il Centro di coordinamento dei soccorsi, attivato e coordinato dalla Prefettura di Firenze come previsto nei casi di “incidente rilevante”. La protezione civile della Toscana ha anche messo a disposizione tre operatori, uno dei quali si è recato sul luogo dell’esplosione e gli altri due hanno raggiunto la sede della prefettura di Firenze.

Arpat (l’Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha svolto, con esito negativo, le indagini necessarie per verificare la presenza eccessiva di sostanze inquinanti nell’aria e nelle acque del reticolo idraulico limitrofo all’area interessata dallo scoppio.

Il presidente Eugenio Giani si è anche complimentato con le strutture del Sistema sanitario regionale per la mobilitazione a seguito dell’esplosione dell’impianto Eni di Calenzano avvenuta stamattina. “Sono orgoglioso di tutti le operatrici e gli operatori che, a tutti i livelli, oggi hanno dato una risposta immediata all’emergenza. Li ringrazio uno ad uno e ne sottolineo la professionalità e la prontezza nell’intervenire. È l’ennesima prova di un sistema che funziona e che ci rende fieri del nostro lavoro”.

Mercoledì prossimo 11 dicembre sarà giornata di lutto regionale per le vittime dell’esplosione avvenuta questa nel deposito carburanti Eni a Calenzano. Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, al termine della riunione di giunta. “Le bandiere degli edifici della Regione saranno esposte a mezz’asta per l’intera giornata e verranno listate a lutto”, ha spiegato il presidente Giani che invita gli enti locali e agli enti decentrati dello Stato aventi sede in Toscana ad aderire alla giornata di cordoglio.

Condividi:

Riproduzione riservata ©