Un’altra palma a fuoco ad Antignano

Immagine tratta dal video pubblicato da Livornogramm che ringraziamo

E’ il secondo episodio dopo quello del 19 gennaio sempre in zona Antignano-Pigafetta

Un’altra palma a fuoco. E’ accaduto in serata ad Antignano nei giardini dietro via Pigafetta. E’ il secondo episodio dopo quello del 19 gennaio sempre in zona Antignano-Pigafetta. Sul posto i vigili del fuoco che hanno rapidamente estinto le fiamme.

