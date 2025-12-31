Undici mesi di controlli: 200 arresti, 31.071 persone identificate e 1.242 denunciate

L’anno che si conclude ha visto Livorno al centro di un’intensa attività della Polizia impegnata in tutti i settori della sicurezza pubblica: dalla tutela dell’ordine e della sicurezza al controllo del territorio, dall’attività di polizia giudiziaria a quella amministrativa e dell’immigrazione.

Prevenzione e controllo del territorio

A Livorno l’azione di prevenzione è stata rafforzata da servizi straordinari di controllo ad “Alto Impatto”, svolti dalle Volanti con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Toscana e delle specialità della Polizia di Stato. Nei primi undici mesi dell’anno sono state controllate 31.071 persone e 10.396 veicoli; 1.242 persone sono state denunciate in stato di libertà e circa 200 arrestate. Un ruolo centrale è stato svolto dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che ha ricevuto 1.372 segnalazioni tramite l’App YouPol, in larga parte riferite allo spaccio di sostanze stupefacenti, alle condotte illecite generiche e, in misura minore, a episodi di bullismo.

Misure di prevenzione e contrasto

L’attività della Divisione Anticrimine ha portato all’emanazione di numerosi provvedimenti a tutela dell’ordine pubblico, tra cui DASPO, divieti di accesso alle aree urbane e rimpatri in altri Comuni di persone ritenute pericolose. Particolare attenzione è stata dedicata alle situazioni di violenza domestica e nei rapporti sociali, con 34 ammonimenti del Questore per casi di stalking, bullismo e violenza domestica.

Polizia amministrativa

Importante anche il lavoro svolto dalla Divisione Polizia Amministrativa, che ha saputo coniugare i servizi al cittadino con un’attenta attività di controllo. Nel corso dell’anno sono stati rilasciati oltre 12 mila passaporti e sono stati effettuati controlli su numerosi esercizi pubblici del territorio cittadino.

Ordine pubblico ed eventi

L’Ufficio di Gabinetto, ufficio di diretta collaborazione del Questore, ha curato la pianificazione e la gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, predisponendo 1.062 ordinanze per manifestazioni politiche, sportive, culturali ed eventi di pubblico spettacolo. Alcuni di questi, per il loro rilievo, sono stati esaminati in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Attività investigativa

Sul fronte della polizia giudiziaria, la Squadra Mobile di Livorno ha svolto un’intensa attività investigativa sotto il coordinamento della Procura, con operazioni mirate al contrasto delle principali forme di criminalità presenti sul territorio. L’azione repressiva ha portato all’esecuzione di circa 100 provvedimenti restrittivi della libertà personale tra arresti in flagranza, fermi e misure cautelari. Fondamentale il contributo della Polizia Scientifica, impegnata sia nel supporto alle indagini sia nelle attività di ordine pubblico e di identificazione degli stranieri, in particolare durante le operazioni di sbarco dei migranti.

Immigrazione e porto

L’impegno dell’Ufficio Immigrazione è testimoniato dalle 93 espulsioni dal territorio nazionale disposte nel corso dell’anno. Nel 2025 il porto di Livorno è stato interessato dall’arrivo di sette navi ONG, con oltre 600 cittadini extracomunitari accolti attraverso un complesso sistema organizzativo che ha coinvolto forze di polizia, enti locali, protezione civile, ASL e associazioni di volontariato.

Le specialità della Polizia di Stato

Significativo anche il contributo delle specialità della Polizia di Stato. La Polizia di Frontiera ha svolto un’intensa attività di controllo nell’area portuale con oltre 23 mila persone identificate. La Polizia Stradale ha garantito la sicurezza sulle strade e in ambito autostradale con più di 1.400 servizi di vigilanza e oltre 7 mila infrazioni al Codice della Strada accertate. La Polizia Ferroviaria ha effettuato controlli capillari nelle stazioni e a bordo treno, identificando oltre 17 mila persone e comminando circa 2 mila sanzioni. La Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica ha infine indagato 74 persone e ricevuto 540 denunce, in prevalenza per frodi informatiche.

