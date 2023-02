Usano un furgone come ariete per spaccare l’ingresso: poi la fuga a mani vuote

L'ingresso della Bonsignori Verinici completamente distrutto dal furgone dei malviventi che, a retromarcia, ha sfondato la vetrata

Terzo colpo dei ladri nei confronti del negozio Bonsignori Vernici aperto lo scorso settembre in via Mondolfi. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso un furgone che, a retromarcia, sfonda la vetrata d'ingresso

di Giacomo Niccolini

Terzo furto in pochi mesi nei confronti dell’attività di Marco Bonetto e di suo cugino Massimo Bertozzi la Bonsignori Vernici che da settembre 2022 ha aperto i battenti in via Mondolfi. I malviventi, come si vede dalle telecamere di servizio del negozio, hanno utilizzato un furgone come ariete. A retromarcia, infatti, dalle immagini di sicurezza si nota come il mezzo a quattro ruote sfondi l’ingresso della rivendita.

In pochi secondi scendono i ladri e si introducono all’interno dello store per recarsi direttamente al registratore di cassa. “I delinquenti sono andati direttamente a prendere il cassetto del registratore di cassa- spiega Marco Bonetto contattato telefonicamente dalla redazione di QuiLivorno.it – ma avevamo, come sempre, lasciato vuoto il fondo cassa. Quindi sono fuggiti in men che non si dica con un cassetto completamente vuoto. Il danno è ingente – continua rammaricato Bonetto, uno dei due soci della Bonsignori Vernici – dobbiamo rifare tutti gli infissi e si parla di qualche migliaia di euro di danno. Consideri che è la terza volta che veniamo presi di mira dai ladri. La prima a lavori ancora in corso durante lo scorso agosto. Poi ad ottobre il secondo furto e adesso il terzo colpo. Ogni volta vanno via praticamente a mani vuote ma con un danno non indifferente per noi titolari”.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri la mattina di lunedì 20 febbraio. I malviventi hanno invece agito nella notte tra sabato 18 e domenica 19 febbraio come registrato dalle telecamere di sicurezza.

Condividi: