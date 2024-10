Utilizza la carta non sua per fare acquisti contactless, denunciato

Grazie alla conoscenza del territorio e alla visione delle registrazioni di videosorveglianza degli esercizi interessati, i carabinieri lo hanno riconosciuto mentre si trovava in piazza Garibaldi, denunciandolo per ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Reati punibili con pene che possono raggiungere anche i 5 anni di reclusione

I carabinieri della Stazione di Livorno Centro hanno denunciato un 30enne residente a Firenze già noto alle forze dell’ordine. Secondo la ricostruzione dei militari, che hanno avviato le indagini a seguito della denuncia di un livornese a cui era stato sottratto il portafoglio, l’uomo sarebbe entrato in possesso della carta prepagata del giovane e l’avrebbe utilizzata per eseguire diverse transazioni di modico importo per un totale di un circa 150 euro, in modalità contactless, così da non dover utilizzare il codice pin. I militari, avviate le indagini, grazie alla profonda conoscenza del territorio e alla visione delle registrazioni di videosorveglianza degli esercizi interessati, sono riusciti in poco tempo a dare un volto all’utilizzatore della carta e durante un servizio di pattuglia, grazie all’attenta azione di vigilanza, lo hanno riconosciuto mentre si trovava in piazza Garibaldi. Lo hanno quindi immediatamente identificato trovandolo in possesso di altri documenti provento di furto e lo hanno quindi denunciato per ricettazione ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento, reati punibili con pene che possono raggiungere anche i 5 anni di reclusione.

