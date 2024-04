Utilizzano le carte rubate per fare acquisti, denunciati

Denunciati dai carabinieri per furto in concorso e indebito utilizzo di carte di pagamento: avrebbero utilizzato le carte contenute nelle borse sottratte a due dipendenti di un negozio in centro e nella borsa rubata da un'auto

I carabinieri della Stazione di Livorno Centro hanno denunciato due persone, un 39enne tunisino ed una 51enne livornese, per furto in concorso ed indebito utilizzo di carte di pagamento, entrambi già noti alle forze dell’ordine per fatti simili. Secondo la ricostruzione degli investigatori i due, alla fine dello scorso mese di febbraio, si sarebbero appropriati delle borse di due dipendenti di un’attività commerciale in centro, approfittando di una loro momentanea distrazione ed avrebbero speso 120 euro in un distributore automatico di una tabaccheria, utilizzando indebitamente le carte di credito che vi erano contenute. Una delle vittime si è resa conto di quanto accaduto solo quando ha iniziato a ricevere delle notifiche di transazioni commerciali sul proprio cellulare. Avendo appurato di non essere più in possesso della propria borsa, ha allertato i carabinieri che hanno subito avviato le indagini. Nel corso degli accertamenti è emerso che nel mese di marzo gli stessi autori, previa effrazione del vetro di un’auto, si sarebbero impossessati di un’altra borsa e, utilizzando la carta di credito, avrebbero effettuato alcuni acquisti, per l’importo di 97 euro in un altro distributore automatico di una tabaccheria. Anche in questo caso la vittima si è rivolta ai carabinieri. Da ultimo il 9 aprile la donna, dopo essersi impossessata della chiave dell’auto di una signora, sottraendola dallo spogliatoio di una società sportiva in cui la vittima lavorava, avrebbe rovistato all’interno della sua auto, senza tuttavia trovare beni da asportare. A seguito delle indagini dei militari, supportate dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e degli esercizi commerciali interessati dalle transazioni, i presunti responsabili sono stati identificati e denunciati. Per entrambi è scattata la denuncia per furto aggravato ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

