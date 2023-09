Van a fuoco sul Romito, colonna di fumo

Immagine tratta da Livornogramma che ringraziamo per la disponibilità

Vigili del fuoco al lavoro, colonna di fumo visibile da nord e sud

Van a fuoco sul Romito (immagine tratta da Livornogramma che ringraziamo per la disponibilità). Vigili del fuoco al lavoro. Clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per vedere il video inviatoci da un lettore che passava da quel tratto di strada in quel momento.

in aggiornamento

Condividi: