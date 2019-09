Veliero incagliato, skipper soccorso dal bagnino

All'interno dell'imbarcazione i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato anche un cane in buona salute che è stato dato in custodia alla capitaneria di porto

I vigili del fuoco sono intervenuti, la mattina di martedì 10 settembre, a Fortullino in seguito ad una richiesta della capitaneria di porto per un’imbarcazione di 14 metri che risultava incagliata. Lo skipper, un uomo francese di circa 70 anni rimasto lievemente ferito, è stato soccorso dal bagnino dello stabilimento balneare prospiciente e portato subito dopo all’ospedale grazie all’ausilio del personale medico intervenuto con l’ambulanza sul posto.

I vigili del fuoco sono intervenuti con la motobarca “Raff 09” e con il gommone “Hd7” insieme al nucleo sommozzatori di Firenze per la verifica dello scafo e di ulteriori probabili persone presenti all’interno e nelle acque adiacenti.

Dentro l’imbarcazione i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato anche un cane in buona salute che è stato dato in custodia alla capitaneria di porto. Non risultano sversamenti di idrocarburi in mare.